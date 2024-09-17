İzmir'de Konaklamalı Karavan ve Tekne Otoparkı Hizmete Girdi - Son Dakika
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İzmir'de Konaklamalı Karavan ve Tekne Otoparkı Hizmete Girdi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnciraltı Terminali'nde karavan ve tekne otoparkı açtı. Otopark, karavanların konaklaması için de hizmet verecek ve bölgeye tuvalet, lavabo gibi olanaklar sağlanacak. İlk konuklar, doğa ile iç içe bu alandan memnun kaldıklarını ifade etti.

17.09.2024 10:11  Güncelleme: 11:08
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İnciraltı Terminali'nde açılan karavan ve tekne otoparkı, karavanların konaklaması için de hizmet vermeye başladı.

Karavanların park sorununu çözmek için çalışmalar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak geçen nisan ayında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda karavan otoparkı açtı. İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü tarafından işletilen otopark, 89 karavan, 163 binek araç kapasitesi ile hizmet veriyor. Kentin önemli bir ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ikinci hamlesini İnciraltı bölgesinde yaptı. İnciraltı Terminali'nde İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü tarafından işletmeye alınan karavan ve tekne otoparkı hizmet vermeye başladı. Karavanlar için 93, çekme tekneler için 64 park yeri bulunan otoparkın, karavanıyla konaklamak isteyenlere de hizmet vermesi kararlaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla, konaklama yapacak karavan kullanıcıları için bölgeye tuvalet, lavabo ve bulaşık yıkama yeri projelendirildi. Otoparkı şimdiden konaklama yeri olarak kullanmaya başlayan yurttaşlar da şehir merkezine yakın ve doğa ile iç içe bir alanda olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Konaklamalı ilk otopark

İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Bölge Şefi Naim Akbıyık, "İnciraltı Terminali'nde açtığımız karavan ve tekne otoparkı, faaliyete başladı. Otoparkımızda bariyerler ve kamera sistemi aktif edildi. Karavan kullanıcılarının konaklama yapabilmesi için tuvalet, lavabo ve bulaşık yıkama yeri de projelendirildi. Bu otopark, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karavanların konaklaması için yapılan ilk otopark. Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatı doğrultusunda otoparkımızı kullanan yurttaşlar, karavanlarıyla konaklayabilecek. İnciraltı, doğası nedeniyle vatandaşlarımızın tercih edeceği bir bölge. Talep de yoğun. Aylık abonelik şeklinde işletilen otoparkımız hayırlı olsun" dedi.

"Hem uygun hem de güvenli"

Karavan otoparkını konaklamalı olarak kullanmaya başlayan Ahmet Özçilingir, "İzmir'de karavanla kalabileceğimiz kalıcı bir yer arıyorduk. En uygun burayı bulduk. Ben normalde İstanbul'da yaşıyorum. Ağabeyim karavanda yaşamayı düşünüyor. Ben de onunla birlikte karavanda kalmayı deneyeceğim. Nerede konaklayabiliriz diye çok gezdik. Burası hem uygun hem de güvenliydi. İhtiyaçlarımızı gidereceğimiz, karavanı ev gibi kullanabileceğimiz bir yer arıyorduk. Burası bisikletle ulaşım için rahat. Orman içinde, sessiz ve sakin bir yer. Sahil şeridi, bisiklet yolları güzel. Tramvaya bisikletle 10 dakikada ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda doğanın içindeyiz. Şehre de hızlıca ulaşabiliyoruz. Şehrin içinde böyle bir yer olması güzel. İstanbul'da hem şehre yakın hem de doğanın içinde bir kent ormanı yok" diye konuştu.

24 saat hizmet

Karavan ve çekme tekne otoparkı, sadece abonelik sistemine göre hizmet veriyor. Araçların giriş ve çıkışları ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınıyor. 24 saat yurttaşlara hizmet etmeye başlayan otopark, güvenlik görevlileri tarafından kontrol ediliyor. Konaklamalı karavanlar için projelendirilen tuvalet, lavabo ve bulaşık yıkama yeri ise kısa sürede hizmete alınacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Konaklamalı Karavan ve Tekne Otoparkı Hizmete Girdi - Son Dakika

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