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İzmir'de küfürleşme nedeniyle tartışma: 16 yaşındaki genç arkadaşını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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İzmir'de küfürleşme nedeniyle tartışma: 16 yaşındaki genç arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde A.O. adlı 16 yaşındaki genç, arkadaşı Arda Tunç ile küfürleşme nedeniyle tartıştıktan sonra meyve bıçağıyla saldırarak öldürdü. Olayın ardından kaçan A.O. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

24.12.2023 - 13:43,
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde A.O. (16), 'küfürleşme' nedeniyle tartıştığı arkadaşı Arda Tunç'u (17) meyve bıçağı ile öldürdü.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Bahariye Mahallesi Müjgan Barutçu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; A.O. ve Arda Tunç, mahalleden arkadaşları ile buluştu. Bir süre sonra ikili, küfürleşme nedeniyle tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.O., yanındaki bıçakla Tunç'a saldırdı. Tunç göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, A.O. olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Tunç, kurtarılamadı. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan A.O.'yu yakalanıp, gözaltına aldı. A.O.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)

İzmir\'de küfürleşme nedeniyle tartışma: 16 yaşındaki genç arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: DHA
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Karşıyaka, Bahariye, İzmir, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de küfürleşme nedeniyle tartışma: 16 yaşındaki genç arkadaşını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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