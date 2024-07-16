İzmir'de kumar borçlarına icra takibi başlatan suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de kumar borçlarına icra takibi başlatan suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren suç örgütü, kumarda borçlandırdıkları kişilere yüksek faiz oranlarıyla para vererek senet düzenleyip borcunu ödemeyenlere icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mağdurlar adına düzenlenmiş çek, senet ve dokümanlar ele geçirildi.

16.07.2024 20:49
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kumarda borçlandırdıkları kişilere yüksek faiz oranlarıyla para vererek senet düzenleyen ve borcunu ödemeyenlere icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada ekipler, Demirbaşlar olarak bilinen suç örgütü üyelerinin kumar faaliyetlerini tefecilik suçunu işleyebilmek için paravan olarak kullandıklarını tespit etti.

Ekipler, kumarda borçlandırdıkları ve yüksek faiz oranlarıyla para verdikleri kişiler adına senet düzenledikleri ve borcunu ödemeyenlere baskı uygulayarak 40 kişiden 7 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, çok sayıda fişek, kalibre kartuşlar, şarjörler ve mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Kemalpaşa, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kumar borçlarına icra takibi başlatan suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kumar borçlarına icra takibi başlatan suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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