İzmir'de kumar borçlarına icra takibi başlatan suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kumarda borçlandırdıkları kişilere yüksek faiz oranlarıyla para vererek senet düzenleyen ve borcunu ödemeyenlere icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada ekipler, Demirbaşlar olarak bilinen suç örgütü üyelerinin kumar faaliyetlerini tefecilik suçunu işleyebilmek için paravan olarak kullandıklarını tespit etti.

Ekipler, kumarda borçlandırdıkları ve yüksek faiz oranlarıyla para verdikleri kişiler adına senet düzenledikleri ve borcunu ödemeyenlere baskı uygulayarak 40 kişiden 7 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, çok sayıda fişek, kalibre kartuşlar, şarjörler ve mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.