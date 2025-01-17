İzmir'in Çiğli ilçesinde bir otomobili kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.B'nin (32) otomobilinin 11 Ocak'ta kurşunlanması olayına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Aracı S.A. (24), C.C. (22) ve M.S'nin (17) kurşunladığını belirleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Kurşunlama Olayında Bir Tutuklama - Son Dakika
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