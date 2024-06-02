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İzmir'de LGS heyecanı başladı

İZMİR - İzmir'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav, saat 09.30 itibariyle başladı. Öğrenciler sınıflarda, veliler ise okul bahçelerinde ter döktü.

İzmir'deki 8. sınıf öğrenciler aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde LGS'ye girecekleri okullara geldi. Okul girişinde bekleyen öğrenciler, tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara kimlik kontrolüyle alındı. İzmir il genelinde 46 bin 25 öğrenci, 177 okulda ve 2 bin 909 salonda ter döktü. İlk oturumu saat 09.30'da başlayan sınavda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu, 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltilecek, öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Velilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor

Fizik öğretmeni bir baba olan Mevlüt Kaya, çocuğumu bugün sınava getirdiğini belirterek, Başarılı olacağını umuyorum. Tabii ki bizim için zor bir süreç oldu. Koskoca bir yıl geldi ve geçti. İnşallah bundan sonra da daha iyi sonuçlar alacağız diye düşünüyorum. Kapının önünde heyecanla bekliyoruz" dedi.

Kızını sınava getiren Süleyman Girçek ise, "Eşimle geldim. Kızımız şimdi sınava girecek. Sınava çok hazırlandı. İnşallah kazanır, hedefi doktor olmak. Kızım çok heyecanlı sınavı heyecanlı geçecek diye düşünüyorum. Sezon içerisinde çok yoğun bir şekilde çalışıp çok fazla test çözdü. Ek dersler dershanelerdi derken böyle bir süreç geçirdik, son iki gün ders çalışmamasını istemedik" şeklinde konuştu.