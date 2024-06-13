İzmir'de Lise Öğrencilerinden Filistin'e Destek Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Lise Öğrencilerinden Filistin'e Destek Açıklaması

İzmir'de çeşitli okullarda eğitim gören bir grup lise öğrencisi, İsrail'in saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla basın açıklaması yaptı. Konak Meydanı'nda toplanan öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak sloganlar attı ve dövizler taşıdı. Açıklamayı yapan öğrenci, Filistin halkının acısının kendi acıları olduğunu belirterek adalet, merhamet ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya talep etti.

13.06.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir grup lise öğrencisi, İsrail'in saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için basın açıklaması yaptı.

Çeşitli okullarda eğitim gören lise öğrencileri, Konak Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan öğrenciler, "Nehirden denize özgür Filistin", "Biz okulu bitirdik, İsrail Filistin'i bitirdi", "Biz sınıfı geçtik, insanlık sınıfta kaldı" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan 11. sınıf öğrencisi Nihat Tetik, Filistin halkına yönelik vicdanları kanatan zulme karşı seslerini yükseltmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Tetik, Filistin'deki kardeşlerinin acısının kendi acıları olduğunu, dayanışma içinde haksızlıklara karşı duracaklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Onların çığlıkları, dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi insanlara ulaşıyor. Bizler, gençler olarak bu çığlıkları duymazdan gelemeyiz. Bugün burada, onların sesi olmak için toplandık. Adaletin, merhametin, vicdanın ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya için haykırıyoruz: Filistin'e özgürlük. Çocukların ve masumların gözyaşlarına, kanlarına bulanmış hiçbir dava haklı olmaz. Hala hayatta olan masumlar için, koşulsuz şartsız acil ateşkes talep ediyoruz. Babaların evlatlarıyla korkusuzca parklarda oynadığı, annelerin çocuklarını güvenle uyuttuğu bir Filistin. Bir an evvel bu zulmün sona ermesini, Filistinli kardeşlerimizin özgür olduğu bir dünya istiyoruz."

Kaynak: AA

Konak Meydanı, Filistin, İsrail, Dünya, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Lise Öğrencilerinden Filistin'e Destek Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:15 HSK’dan kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcı terfi etti HSK'dan kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcı terfi etti
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
22:37 ’’Bedava tatil kazandınız’’ diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi Ünlü oyuncu da gözaltında ''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 23:22:42. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Lise Öğrencilerinden Filistin'e Destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement