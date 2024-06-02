İzmir\'de LGS heyecanı: Öğrenciler sınava girdi, veliler heyecanla bekledi

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2024) sınavı için İzmir 'de adaylar, sabah erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de okul bahçesinde heyecanla çocuklarını bekledi.

MEB'in açıklamasına göre, bu yıl toplamda 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başladı. İzmir'in Konak ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleriyle sınıflara alındı. Öğrencilere ayrıca okul kapısında şeker ikram edildi. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Öğrenciler, sözel ve sayısal derslerden toplamda 90 soruya yanıt verecek. Öğrenciler, Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden çoktan seçmeli sorularla karşılaşacak. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin yarıştığı sınavın ikinci oturumu 11.30'da başlayacak.

'DOKTOR OLMAK İSTİYOR'

Çocuğunu sınava getiren velilerden Süleyman Girçek, "Buraya eşimle geldik. Kızım sınava girdi, çok hazırlandı. İnşallah kazanır. Doktor olmak istiyor. Sınav heyecanlı geçecek. Çok yoğun çalıştı. Ek dersler ve dershane ile destekledik. Yalnızca son 2 gün ders çalıştırmadık" dedi.

'1 YIL BIKMADAN, USAMADAN ÇALIŞTI'

Mehmet Ertuğrul Kaya da "Ben de oğlumu getirdim. Gerçekten heyecanlıyız. Çünkü 1 yıl bıkmadan, usanmadan çalıştı. İnşallah bunun karşılığını alırız. Sabah değil ama akşam heyecanlıydı. Uyuyamadı. Ona önemli olmadığını söyledik. Nitelikli okullara giren öğrenciler daha sonra nitelikli üniversitelere giriyor. Oradan mezun olanlar da dünya vatandaşı oluyor. Türkiye'de ya da dünyanın çeşitli ülkelerinde rahat bir şekilde çalışabiliyor" diye konuştu.