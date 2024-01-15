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İzmir'de Lüks Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de Lüks Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

İzmir'de bir otomobil firmasının internet sitesinin kopyasını yaparak araç satışı yalanıyla 2 kişiyi 3 milyon 226 bin TL dolandıran 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak açtıkları GSM hatlarını kopya site üzerine ekledikleri ve bu hatlardan görüşme yaptıkları tespit edildi. Operasyonda 1 tabanca, 1 şarjör, 32 mermi, 1 kart okuyucu ve yazıcısı, 6 muhtelif banka kartı, 5 laptop, 1 hard disk, 1 tablet, 3 USB bellek, 10 cep telefonu ve 11 SIM kart ele geçirildi.

İzmir\'de Lüks Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama
15.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 18:00
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İZMİR'de, lüks bir otomobil firmasına ait internet sitesinin kopyasını yaparak, araç satışı yalanıyla 2 kişiyi 3 milyon 226 bin TL dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaşayan 2 kişinin, lüks bir otomobil firmasına ait internet sitesinden araç satın aldığını ancak sitenin kopya olduğunu anladıklarını ve toplam 3 milyon 226 bin TL dolandırıldıklarını belirtmesi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgileri kullanılarak açtırılan GSM hatlarını kopya site üzerine ekledikleri, bu hatlardan görüşme yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca bir süredir benzer şekilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri de saptandı. 'Phishing' yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin İstanbul'da olduğu belirlendi.

Ekipler, 9 Ocak'ta İstanbul'da operasyon düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör, 32 mermi, 1 kart okuyucu ve yazıcısı, 6 muhtelif banka kartı, 5 laptop, 1 hard disk, 1 tablet, 3 USB bellek, 10 cep telefonu ve 11 SİM kart ele geçirildi.

İzmir'e getirilen şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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