İzmir\'de Market Çalışanının Yük Asansörü Kazası

Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde Ahmet Dazkır, çalıştığı markette bindiği yük asansörünün kabininin düşmesi sonucu yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 23 Kasım günü saat 09.55'te Buca'daki bir markette meydana geldi. Market çalışanı Ahmet Dazkır, yük asansörünü çağırdı ancak asansör gelmedi. Bunun üzerine Dazkır, durumu mesai arkadaşına bildirdi. Bu kez de arkadaşı düğmeye basarak asansörü çağırdı. Dazkır, gelen asansöre binmek istedi. Dazkır, adımını attığı anda asansör kabini bir anda düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Dazkır, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Dazkır'ın yük asansörünü çağırdıktan sonra durumu arkadaşına haber verdiği, ardından da kapıyı açıp girdikten sonra kabinin düştüğü anlar yer aldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: İZMİR,