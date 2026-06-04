İzsu Genel Müdürlüğü'nden Dere Yataklarında Temizlik Mesaisi - Son Dakika
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İzsu Genel Müdürlüğü'nden Dere Yataklarında Temizlik Mesaisi

04.06.2026 11:58  Güncelleme: 12:35
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU, Meles Deresi'nde başlattığı temizlik çalışmalarıyla tonlarca çamur ve atığı temizliyor. Hedef, Körfez'e taşınan kirliliği azaltmak ve taşkın riskini önlemek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Arap Deresi'nin temizliğinin ardından Meles Deresi'nde kapsamlı temizlik çalışmasına başladı. İşlemlerle tonlarca çamur ve teressubat dere yatağından çıkarılırken, Meles'in ardından Manda Çayı, Bornova Çayı, Bostanlı Deresi ve Peynircioğlu Deresi başta olmak üzere tüm dereler temizlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "temiz Körfez" hedefi doğrultusunda Meles Deresi'nde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda dere yatağında yağışlı dönemlerin ardından biriken çamur, teressubat, sazlık ve çeşitli atıklar iş makineleriyle temizleniyor. Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışma ile hem Körfez'e taşınan kirlilik yükü azaltılacak hem de dere yatağının su taşıma kapasitesi artırılacak.

81 BİN 587 TON MALZEME TEMİZLENDİ

İZSU'nun İzmir genelinde yaptığı dere temizliği çalışmaları ile 2024 yılında 228 bin ton, 2025 yılında 418 bin ton, 2026 yılının ilk döneminde ise 81 bin 587 ton malzeme temizlendi.

Meles Deresi'nde yürütülen çalışmalarda ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Çalışmalar ilk olarak derelerin denizle birleştiği noktaya set çekilmesi ile başlıyor. Derelerin suyu boşaltıldıktan sonra ekipler ve iş makinaları derelerdeki malzemeleri boşaltmaya başlıyor. Bu yıl yağış döneminin uzun sürmesi nedeniyle taşkın riskini azaltmak için setleri zaman zaman açmak zorunda kalan ekipler nisan ayı itibariyle setleri kapatarak derelere taşınan kum, çakıl ve organik malzemeleri temizlemeye başladı.

AMAÇ SADECE KOKU VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK DEĞİL

Çalışmalar kapsamında yalnızca görüntü kirliliği ve kokunun ortadan kaldırılması hedeflenmiyor. Dere yataklarının doğal yapısının korunması, su akış rejiminin sağlıklı şekilde sürdürülmesi, olası taşkın risklerinin azaltılması ve ekosistemin desteklenmesi de çalışmanın temel hedefleri arasında yer alıyor.

Meles Deresi'nde yürütülen temizlik çalışmaları, İzmir Körfezi'ne doğrudan ulaşan yüzey sularının kalitesinin artırılması açısından kritik önem taşıyor. Körfez'e ulaşan kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlayan çalışmalar, Gediz Havzası ve çevresinden taşınan kirliliğin etkilerinin azaltılmasına da destek veriyor.

KÖRFEZ İÇİN ÇOK YÖNLÜ MÜDAHALE

Büyükşehir Belediyesi, Körfez temizliği kapsamında dere temizlikleri, dip tarama çalışmaları, yağmur suyu ayrıştırma projeleri ve yüzey temizleme faaliyetlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor. Körfez'in ekolojik dengesinin korunması için yürütülen çalışmalar bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda şekillendirilirken, kente ulaşan her su kaynağının daha temiz şekilde denize ulaşması hedefleniyor.

TÜM DERELER TEMİZLENİYOR

Meles Deresi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler Manda Çayı, Bornova Çayı, Bostanlı Deresi ve Peynircioğlu Deresi başta olmak üzere tüm derelerde kapsamlı temizlik çalışması başlatacak. Kent genelindeki dere yataklarında sürdürülen çalışmalarla hem taşkın risklerinin azaltılması hem de İzmir Körfezi'nin daha temiz ve sağlıklı bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzsu Genel Müdürlüğü'nden Dere Yataklarında Temizlik Mesaisi - Son Dakika

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