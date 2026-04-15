İzmir'de Memurlar 1 Gün İş Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Memurlar 1 Gün İş Bıraktı

İzmir\'de Memurlar 1 Gün İş Bıraktı
15.04.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca ve Bayraklı'da 630 memur alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi düzenledi.

İzmir'in Buca ve Bayraklı belediyelerinde çalışan 630 memur, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Buca Belediyesinde görevli memurlar, belediye binası önünde toplandı, slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, bugün Buca ve Bayraklı belediyelerindeki memurların alacaklarının ödenmemesi üzerine iş bırakma kararı alındığını söyledi.

Yarın da Karşıyaka Belediyesi memurlarının iş bırakacağını anlatan Bozat, kentte CHP'li belediyelerde sendikalara karşı örgütlü saldırı olduğunu savundu.

Bozat, Buca Belediyesinde her bir memurun 2024'ten bu yana 270'er bin lira alacağı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunlar bordroya işlenmiş borçlardır. Normalde her memurun bordrosuna işlendiği gün hesaba yatması gereken paradır. Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Karşıyaka Belediyesinde sosyal denge tazminatı ödenmiyor. Yaklaşık 29 bin lira. Orada 450 memurumuz var. Her bir memurun 150 bin lira alacağı var. Bayraklı Belediyesinden her bir memurun 20 bin lira alacağı var. Bu aydan itibaren oradaki mağduriyet de büyüyecek."

"Artık vaat duymak istemiyoruz"

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek de alacaklar arasında eğitim yardımları, arazi tazminatları, 2025 yılı performans ücretleri ve 7 aydır toplu iş sözleşmesi ücretlerinin bulunduğunu kaydetti.

Bu durumu artık bir gecikme değil hak ihlali olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Hükenek, "Daha önce de takvimler açıklandı, sözler verildi. Ödeme tarihleri duyuruldu ama verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Artık yeni bir takvim ve vaat duymak istemiyoruz. Somut ve geriye dönük tüm ödemelerimizin derhal yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar ise memurların söz değil somut bir adım beklediğini söyledi.

Buca Belediyesi yönetimine seslenen Bekar, "Belediyede eğer bir kriz varsa bunun sorumlusu emekçiler değildir. Bu krizi kim yarattıysa hesabı da onlardan sorulmalıdır. Buca'nın memuruna, işçisine ve emeklisine bu yükü yıkamazsınız. Bir an önce emekçinin hakkını ödeyin." dedi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Ahmet Doğruyol da eyleme destek verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Memur, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Memurlar 1 Gün İş Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 14:49:28. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Memurlar 1 Gün İş Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.