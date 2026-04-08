Meslek Fabrikası Mitingi… CHP İzmir İl Başkanı Güç: İzmir Halkıyla İnatlaşmayın

(İZMİR) – Meslek Fabrikası binasının tahliyesine karşı başlatılan direniş 3. Gününde devam ederken bugün direniş alanında miting düzenlendi. Mitingde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "İzmir halkıyla inatlaşmayın, İzmir halkını cezalandırmayın. Getirin sandıkları. Bu millet bıktı sizden. Bizler, halkın iktidarını kuracağız. Bu mücadele İzmir'den başlayacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 3. gününde Meslek Fabrikası'nın Büyükşehir'e verilmesi için miting düzenlendi.

Mitingde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, vatandaşın gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu belirtirken Meslek Fabrikası kararından geri dönülmesi çağrısında bulundu.

"Devlet, vatandaşıyla kavga etmez, onun yanında olur"

Sosyal devlet vurgusu yapan Güç, şunları söyledi:

"Üç gündür bir binayı değil, hakkı, geleceği ve umudu savunuyoruz. Burası işsiz gencin umudur, evine ekmek götüren annenin yolu. Ama bugün buradayız. Çünkü o umut kapısına, halkın emeğine ve geleceğine çöktüler. Meslek Fabrikası İzmir halkınındır. Bu mesele, Türkiye'nin meselesidir. Bugün burada yaşanan sadece bir idari işlem değildir. Hukukun yok sayılması, adaletin askıya alınması, halkın iradesinin hiçe sayılmasıdır. Mahkeme sürecini beklemeden bir kamu kurumunun etrafı demir parmaklıklarla çevrilerek alelacele bir el koyma girişimiyle karşı karşıyayız. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir devlet hakkıdır? Devlet dediğin hukuka uyar, sabreder ve adaletle hareket eder. Ama burada gücü hukukun önüne koyan bir anlayış ve halkın iradesini tanımayan bir anlayış görüyoruz. Bu, 'Ben yaptım oldu, hukuku beklemem, güç bende istediğimi yaparım' demektir. Bu ülke keyfiliğe teslim olmayacak. Mülkiyete hakkı anayasal bir haktır. Bu hakkın tartışılır hale getirilmesi, hepimizin geleceğini tehdit eder. Bugün bu bina, yarın senin evin… Biz buna karşıyız. Çünkü biliyoruz ki kamu gücü halka karşı değil, halk için yapılır. Devlet, vatandaşıyla kavga etmez, onun yanında olur."

"İşsizlerin umut bulduğu bir merkezdir"

Meslek Fabrikası'nın istihdama da katkısı olduğunun altını çizen Güç, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün halka karşı yapılan bir baskı görüyoruz. Kadınların, gençlerin umudunu yok etme görüyoruz. Meslek Fabrikası, sadece bir eğitim alanı değildir. Gençlere meslek, kadınların ayakta durmayı öğrendiği, işsizlerin umut bulduğu bir merkezdir. Ekonomik krizin bu kadar yoğun olduğu dönemde aklınıza gelen bu mudur? Bu akıl mıdır, vicdan mıdır! Halkı için hizmet üretmeyen, ülkeyi yönetemeyen bir iktidarsınız Siz, toplumu huzursuzluğa, mutsuzluğa ve çaresizliğe terk ettiniz. Bizim derdimiz işsiz gençler, kadınlar, açlığa mahkum edilmiş emekliler, geçinemeyen aileledir. Bizim derdimiz halktır. Halk için iyi olan ne varsa tahammül edemediler. Zeytinlerimize, ormanlarımıza, emeklinin yaşam hakkına, asgari ücretlinin emeğine çöküyorlar. Şimdi de İzmir'in malına çöküyorlar. Bu millet sabreder ve susar Ama iradesine dokunulursa ayağa kalkar. İzmir, korkunun bittiği yerdir, umutların yeniden doğduğu yerdir."

"Bizi ayrıştıramazlar, umudu yok edemezler"

Güç, seçim çağrısı yaparak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bugün memleketin hali ortada 24 yılın sonunda millet büyümedi dert büyüdür, yoksulluk arttır, güç tek elde toplandı. Bu bir tesadüf değildir, tercihtir. Halkın emeğini değersizleştirdiler. Şimdi de halkın umut bulduğu ere el uzatıyorlar. Ama başaramazlar. Bizi ayrıştıramazlar, umudu yok edemezler. İnancımızı kıramazlar, kıramadılar, kıramayacaklar. Biz ayrıştıran değil birleştireniz, korkuya karşı cesaret, sessizliğe karşı hakikatiz. İzmir halkıyla inatlaşmayın, İzmir halkını cezalandırmayın. Getirin sandıkları. Bu millet bıktı sizden. Bizler, halkın iktidarını kuracağız. Bu mücadele İzmir'den başlayacak. İzmir susmaz, hakkına sahip çıkar. İzmir halkı Meslek Fabrikası'na sahip çıkacak."