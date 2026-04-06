İzmir'de Meslek Fabrikası Binasında Hareketli Dakikalar: Başkan Tugay'dan Sert Açıklamalar

İzmir'de tartışmaların odağında olan Meslek Fabrikası binasında bugün hareketli dakikalar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, beraberindeki heyetle binanın önüne geldi ve binaya girememesi üzerine açıklamalarda bulundu. Tugay, 'İzmir adına utanç günü diyebileceğimiz bir gün yaşıyoruz' diyerek, binanın sabahın 5'inde polislerle tecrit edildiğini ve hukuki süreçlere uyulmadığını ifade etti.

Başkan Tugay, binanın vakıflar tarafından yapılmadığını, 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde kamulaştırıldığını ve İzmir yerel yönetimine verildiğini vurguladı. Binanın 2007 yılında tapusundaki şerhin kaldırıldığını ve 40 milyon TL harcanarak restore edildiğini belirtti. Ekim 2025'te binanın vakıflara devredilmesinin büyük bir hukuksuzluk olduğunu ve İzmir halkının malına çöküldüğünü söyledi.

Tugay, mahkeme kararlarına uyulmadığını, yürütmeyi durdurma kararlarının jet hızıyla kaldırıldığını, ancak davaların devam ettiğini kaydetti. Vakıfların uydurma olduğunu ve adaletli mahkemelerin belediyenin lehine karar vereceğini ifade etti. İzmir halkının temsilcisi olduklarını vurgulayarak, baskıya boyun eğmeyeceklerini ve şehrin sabrının zorlanmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, belediyelerin borçları ve kaynak kısıtlamalarına da değinerek, haksızlıklara itiraz ettiklerini dile getirdi.