Meslek Fabrikası Nöbetinde 7. Gün: Tugay ve Destekçileri Direnişte

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay öncülüğünde başlatılan Meslek Fabrikası nöbetinde 7. gün geride kaldı. Gün boyunca çok sayıda yurttaşın destek verdiği nöbette, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeleri yürüyüş düzenledi. Nöbete CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, milletvekilleri Tuncay Özkan ve Ümit Özlale, Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç ile çok sayıda yurttaş katıldı. CHP İzmir İl Gençlik Kolları da "Meslek Fabrikası gençler için neden önemli" başlıklı forum düzenledi.

Başkan Tugay, yaptığı açıklamada Meslek Fabrikası'nın önemine vurgu yaparak, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh önce bütün İzmir daha sonra bütün Türkiye'dir. Haksızlıkları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Tugay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada binanın tapusunu kamuoyuyla paylaştığını belirterek, "Meslek Fabrikası belediyemizindir, İzmirlilerindir, uydurulmuş gerekçelerle elimizden alınamaz" dedi. Nöbet alanında konuşan Tugay, eylemin barışçıl olduğunu ifade ederek, "Biz barışçıl bir şekilde demokratik hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Meslek Fabrikası'nın eğitim sistemindeki eksikliklerin sonucu ortaya çıktığını belirtirken, Milletvekili Ümit Özlale mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Milletvekili Tuncay Özkan ise süreci "hukuksuzluk" olarak nitelendirdi. CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, Meslek Fabrikası'nın gençler için önemli bir fırsat sunduğunu ifade ederken, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik de gençlerin sürece destek verdiğini belirtti. KESK İzmir Şubeleri adına yapılan açıklamada ise Meslek Fabrikası'na yönelik müdahalenin hukuka aykırı olduğu ifade edilerek, "Bu müdahalenin muhatabı İzmir halkıdır" denildi. Meslek Fabrikası önünde başlatılan nöbetin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.