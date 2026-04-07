Polisin Barikatlarla Çevirdiği Meslek Fabrikası Önünde Nöbet Devam Ediyor... CHP'li Atabay: "Burası İzmir'in. Bu Sürece Direneceğiz"

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlatılan nöbete katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, "Burası İzmir'in, ben İzmirliyim. Bu sürece direneceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binasının tahliye edilme girişimine karşı başlattığı nöbet ikinci gününde devam ediyor.

Polisin Meslek Fabrikası önünde kurduğu barikatın önünde devam eden nöbette katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, şunları kaydetti:

"Başkanlarımızla hep beraber dayanışmak için buradayız. Burası İzmir'in, ben İzmirliyim. Bu binalar ben doğduğumda buradaydı. Şehrin içinde, şehir gelişirken belediyenin buraya nasıl kaynaklar harcanarak buranın nasıl değiştirildiğini, çok faydalı bir iş için kullanıldığını; genç, kadın istihdamı yaratmak için, halk için bu işe kaynak aktarılarak çevrildiğini izledim bu şehrin içinde yaşarken. Şimdi bu şekilde el konulması hem vicdanen dayanılır gibi değil hem de hukuken hukukun yine araçsallaştırılması. Doğru bulmuyoruz. O yüzden de beraberiz, beraber olmaya devam edeceğiz. Bu sürece direneceğiz. Buradayız, ne kadar gerekirse de burada olacağız."