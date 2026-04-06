İzmir'de Meslek Fabrikası Nöbeti… Disk Ege Bölge Temsilcisi Gümüştekin: "İzmir Halkı Buna Müsaade Etmeyecektir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Meslek Fabrikası Nöbeti… Disk Ege Bölge Temsilcisi Gümüştekin: "İzmir Halkı Buna Müsaade Etmeyecektir"

06.04.2026 09:44  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK Ege Bölge temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, yasal süreç sürdüğü halde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri istenen Meslek Fabrikası'nın polis ablukasına alınmasına ilişkin, “Kamu yararına hizmet veren merkeze el konulmamalıdır. Bunu kabul etmiyoruz ve İzmir halkı buna müsaade etmeyecektir” dedi.

Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - DİSK Ege Bölge temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, yasal süreç sürdüğü halde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri istenen Meslek Fabrikası'nın polis ablukasına alınmasına ilişkin,  "Kamu yararına hizmet veren merkeze el konulmamalıdır. Bunu kabul etmiyoruz ve İzmir halkı buna müsaade etmeyecektir" dedi.

Gümüştekin, Meslek Fabrikası'nın polis ablukasına alınmasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

"Baskının kabul edilemeyeceğini" ifade eden Gümüştekin, "Normalde böyle bir şey olmaması ve polis baskınıyla yapılmaması gerekiyordu. Çünkü hukukun üstünlüğü her zaman öndedir. Kamu yararına hizmet veren merkeze el konulmamalıdır. Bunu kabul etmiyoruz ve İzmir halkı buna müsaade etmeyecektir" diye konuştu."

"Burada binlerce kursiyer eğitim almıştır, meslek edinmiştir"

TMMOB İKK İzmir Genel Sekreteri Aykut Akdemir de binanın kamuya hizmet ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İki hafta önce de buradaydık biz. Bugün saat 04.30'da haberimiz oldu. Dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya giriş çıkışa izin verilmiyor. Saat 05.00'ten beri buradayız. Büyükşehirin açtığı davada 15 günlük erteleme kararı çıkmıştı. O süre doldu. İki hafta önce de dile getirmiştik. Halkın malına el konulmasına izin vermeyeceğiz. Burası İZBB'ye ait bir mülktür. Burada binlerce kursiyer eğitim almıştır, meslek edinmiştir. Toplumun bütün sorunları yaşayan ve eğitim alamamış birçok birey burada eğitim alarak iş sahibi olmuştur. Birazdan hepsi gelecekler ve içeri giremeyip eğitim alamayacaklar. Şu an içeride Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kalabalık bir giriş oldu. İçeride ne olduğuna dair bilgimiz yok. Biz buradayız, Büyükşehirin mülküne el konulmasına itiraz ediyoruz. Hukukun bize bıraktığı alanın dışında bu mülke sahip çıkmaya devam edeceğiz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan 4 binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine ilişkin verilen tahliye süresine karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Mart'ta nöbet başlatılmıştı.

Tahliye süresi bugün sona ererken sabah saatlerinde Meslek Fabrikası'na polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İçeride tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, belediye avukatının uyarısına rağmen kişisel bilgisayarlara ve evraklara da el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de Meslek Fabrikası Nöbeti… Disk Ege Bölge Temsilcisi Gümüştekin: 'İzmir Halkı Buna Müsaade Etmeyecektir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:42:17. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Meslek Fabrikası Nöbeti… Disk Ege Bölge Temsilcisi Gümüştekin: "İzmir Halkı Buna Müsaade Etmeyecektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.