İzmir\'de Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı Açıldı

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İzmir'de ortaokul öğrencilerine yönelik meslek tanıtımlarının yapılacağı Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı için Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'ndeki Agora Bahçe'de program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, şunları kaydetti:

"Milletimizin evlatlarının istikbal derdini her zerresinde hisseden yol arkadaşları olarak hepimiz 'Türkiye Yüzyılı' hedefine kilitlenmiş fikir ve gönül ortaklarıyız. Biz geleceği şekillendiriyoruz, biz geleceğe ruh vermeye çalışıyoruz. Mesleki eğitimle ilgili İzmir olarak iddialıyız. Hem Sayın Bakanımız hem de Genel Müdürümüzün ilimizi ziyaretlerinde verdikleri müjdeleri tek tek hayata geçiriyoruz. İzmir'de mesleki ve teknik eğitimin değeri ve önemi konusunda dikkat çeken, farkındalık kazandıran etkinliklerimizin sayısını her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz. Bugünkü mesleki tanıtım fuarı da bunlardan biri. Bu vesile ile aziz milletimizin evlatları için dertlenen akıl ve alın teri döken başta kıymetli meslektaşlarım olmak üzere emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Programda, konuşan Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Toprak da meslek liseleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuarda, İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi ve beraberindekiler alanındaki stantları gezerek öğrencilerin ürettiği ürünler hakkında bilgi aldı.

Ortaokul öğrencilerine yönelik meslek tanıtımları için 37 alanda stant açılan fuarda, İzmir'in 30 ilçesinden ve civar illerden 10 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.

Fuarda, mesleki ve teknik liselerin sunduğu programlar, projeler, üretimler ve işbirliği fırsatları öğrencilere tanıtılacak.