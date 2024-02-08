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İzmir'de Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında, "Mesleki Eğitimde Sektörel İş Birliği Toplantısı" düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile uygulanan proje kapsamında, Balçova Termal Otel'de gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve meslek örgütleri temsilcileri, mesleki eğitimde iş birliğine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, sektörün insan kaynağı ihtiyaçları, meslek liseleriyle iş birliği modelleri ve istihdamın artırılması için görüş ve önerilerin alınacağı etkinliğin önemine değindi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, toplantının mesleki eğitimde sektörel işbirliğini güçlendirmek, mesleki eğitimin kalitesini artırmak, öğrencileri daha iyi yetiştirmek ve iş dünyası ile etkin bir iletişim kurulması amacıyla düzenlediğini belirtti.

Mesleki eğitimle sektörel işbirliğinin amacının, öğrencileri iş dünyasına daha iyi hazırlamak olduğunu ifade eden Karagöz, bu anlamda ortaokul düzeyinde "meslekle buluşma" diye bir programı hayata geçirme aşamasında olduklarını vurguladı.

Karagöz, şunları kaydetti:

"7 ve 8. sınıftaki öğrencilerimizin meslek liselerimizin belli alanlarında mesleki eğitim ile buluşmasını sağlayacağız. Bu öğrencilerimiz meslek liselerimizin uygun, güvenli ortamlarında meslek dersi öğretmenlerimizin nezaretinde okul dışı zamanlarında kendilerine ilan edilen ve kendilerine uygun olduğunu düşündükleri mesleki eğitimi almalarını sağlayacağız. Bu modülleri biriktirdikçe bu evlatlarımızın zaman içerisinde iş piyasasına geçişine ilişkin meslek belgesi almalarının önüne açacağız."

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise kentte bu anlamda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, iş dünyası temsilcileri ve meslek eğitim öğretmen ve yöneticileri katıldı.