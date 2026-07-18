İzmir'de Mezarlıklarda Türkiye'ye Örnek Olacak Model - Son Dakika
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İzmir'de Mezarlıklarda Türkiye'ye Örnek Olacak Model

18.07.2026 10:50  Güncelleme: 12:19
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda kaçak yapılaşmayı önlemek ve vatandaşa güvenilir, uygun maliyetli hizmet sunmak için meslek odaları ve vakıflarla iş birliği yaparak Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir model başlatıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda düzeni sağlamak ve vatandaşın güvenilir hizmete erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir modeli hayata geçiriyor. Belediye koordinasyonunda meslek odaları ve vakıfların denetimiyle  yürütülecek sistemle lahit ve mezar üst yapıları belirlenen standartlarda yapılacak, kaçak yapılaşmanın önüne geçilirken şeffaf ve uygun maliyetli hizmet sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, mezarlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Mezarlıklarda düzeni sağlamak, vatandaşın güvenilir ve uygun maliyetli hizmete erişimini kolaylaştırmak, haksız kazanç ile kaçak uygulamaların önüne geçmek amacıyla üç önemli iş birliği protokolü hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen protokoller kapsamında Örnekköy Yeni Mezarlığı ile Kayadibi Kent Mezarlığı'nda İzmir Mezarlıklarını Güzelleştirme ve Sosyal Hizmet Vakfı, Buca Zafer Mezarlığı'nda İzmir Mermerciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gaziemir Sarnıç Mezarlığı'nda ise İzmir İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası ile iş birliği yapılacak. Yeni sistemde vatandaşlar, mezarlıkta yaptıracakları lahit ve üst yapı imalatları için farklı kişi ya da firmalarla görüşmek zorunda kalmayacak. Tüm süreç yalnızca İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden yürütülecek. Belediye, kişileri ilgili oda ve vakıflara yönlendirecek, üretim ve uygulama süreçlerini de denetleyecek.

Uygulamayla mezarlıklarda kaçak ve mevzuata aykırı yapılaşmanın önüne geçilmesi, estetik bütünlüğün korunması ve ortak bir görünüm oluşturulması hedefleniyor. Aynı zamanda vatandaşların acılı günlerinde yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmasının önüne geçilerek şeffaf, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunulması amaçlanıyor.

ESNAFIN DA YURTTAŞIN DA HAKLARI KORUNACAK

Projeyle, kayıt dışı çalışanların önüne geçilmesi, kurallara uygun faaliyet gösteren esnafın haklarının korunması amaçlanıyor. Belediye koordinasyonunda yürütülecek sistem, hem hizmet kalitesini artıracak hem de mezarlıklarda sürdürülebilir bir düzen oluşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın belediye bütçesine ek yük getirmeyeceğini ve bu süreçten herhangi bir gelir elde etmeyeceğini belirterek, modelin tamamen kamu yararı, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini esas alınarak hayata geçirileceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Mezarlıklarda Türkiye'ye Örnek Olacak Model - Son Dakika

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