İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Bornova ilçesinde bir okulda mezuniyet eğlencesinde gerçekleştiği iddia edilen görüntülere ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda gerçekleştiği öne sürülen görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.
Bu kapsamda konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Mezuniyet Eğlencesi Soruşturması - Son Dakika
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