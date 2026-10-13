İzmir'de midelerinden 495 gram sentetik uyuşturucu çıkan 2 zanlı tutuklandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlar bölümünde durdurulan yabancı uyruklu 2 şüphelinin midelerinde 60 kapsül halinde 495 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'de midelerinde kapsüller halinde 495 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan operasyon kapsamında İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar bölümünde yabancı uyruklu 2 şüpheliyi durdurdu.
Savcılık talimatıyla iç beden muayenesi yapılan şüphelilerin midelerinde 60 kapsül halinde 495 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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