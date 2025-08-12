İzmir'de Minibüs Yangını Ormana Sıçradı

1) İZMİR'DE MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

İZMİR'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan yangında alevler ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir Çevre yolundaki bir minibüste saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yol kenarındaki araçta çıkan yangında alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.