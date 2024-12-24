İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Arkacılar Mahallesi'nde dün akşam geçirdiği trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Seren Kocaman (28), kaldırıldığı Kiraz Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Kocaman'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Arkacılar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dün akşam saatlerinde Kocaman'ın kullandığı 35 CGH 260 plakalı motosiklet, M.K. idaresindeki 35 EJA 59 plakalı otomobil ile çarpışmış, Kocaman yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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