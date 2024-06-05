İzmir'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

İzmir\'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı bulunuyor.

05.06.2024 07:45
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Yusuf G. (25) yönetimindeki 45 ANB 763 plakalı motosiklet ile H.Ç. (43) idaresindeki 45 ABH 034 plakalı hafif ticari araç, Yunus Emre Mahallesi, 4232 Sokak'ta çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yusuf G, buradaki tedavisinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hafif tiraci aracın sürücüsü H.Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan kazayı ve çevredeki vatandaşların toplanmasını bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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