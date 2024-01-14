İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu yaralanan kurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün gece, kuryelik yapan Ercüment İslamoğlu'nun kullandığı motosiklet, Bozyaka Mahallesi 5714/2 Sokak'ta minibüsle çarpıştı.
Yaralanan İslamoğlu ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İslamoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.
Minibüs sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de motosikletle minibüs çarpışması: Kurye hayatını kaybetti - Son Dakika