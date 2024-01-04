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İzmir'de Motosikletli Kurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Motosikletli Kurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

İzmir'de bir otomobille çarpışan motosikletli kurye Volkan Karaçık, 5 ay süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan Karaçık, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Karaçık, Bornova Hüseyin İsabey Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Eşi Fatma Karaçık ise üzüntüsünü dile getirerek, 3 çocukla yalnız kaldığını belirtti.

İzmir\'de Motosikletli Kurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
04.01.2024 - 19:22,
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İZMİR'de, otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletli kurye Volkan Karaçık (35), tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Ağustos 2023 tarihinde Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Karaçık yönetimindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Bir yemek şirketinde kurye olarak çalışan Karaçık, yola savrularak ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Karaçık, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karaçık, Bornova Hüseyin İsabey Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Volkan Karaçık ile 13 yıldır evli olduğunu belirten 3 çocuk annesi eşi Fatma Karaçık (32), "Çok üzgünüz. Eşimi kaybettim. Bugün meslektaşlarının da katılımıyla son yolculuğuna uğurladık. Çok canım acıyor. Canımdan çok sevdiğim eşimi yitirdim ondan geriye 3 çocukla kaldım" dedi.

Kaynak: DHA
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