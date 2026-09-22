İzmir'de mühendislik jeolojisi şubesi Zemin İnceleme çatısı altına alındı - Son Dakika
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İzmir'de mühendislik jeolojisi şubesi Zemin İnceleme çatısı altına alındı

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İzmir\'de mühendislik jeolojisi şubesi Zemin İnceleme çatısı altına alındı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü'nü kapatıp görevlerini Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü'ne devrediyor. Benzer çalışmaların tek çatıda yürütülmesiyle afet riski ve zemin inceleme süreçlerinde koordinasyonun güçlenmesi hedefleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, zemin ve mühendislik jeolojisi çalışmalarında görev ve sorumlulukları tek çatı altında toplayarak daha hızlı, koordineli ve verimli bir çalışma modeline geçiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet risklerinin azaltılması ve kentin dirençliliğinin artırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarda idari yapısını da daha etkin hale getirecek bir düzenlemeye gidiyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü'nün görev ve faaliyetlerinin Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü çatısı altında sürdürülmesi kararlaştırıldı. Düzenlemenin temelinde, iki birimin görev alanlarında önemli ölçüde örtüşen çalışmalar yürütmesi bulunuyor. Zemin İnceleme Şube Müdürlüğünün 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmalar kapsamında mühendislik jeolojisi alanındaki görevleri de fiilen yerine getirdiği belirtildi. Yeni yapılanmayla benzer nitelikteki çalışmaların farklı birimler arasında bölünmesi yerine tek bir uzmanlık çatısı altında koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Böylece teknik bilgi ve deneyimin aynı yapı içerisinde bir araya getirilmesi, iş akışlarının hızlandırılması ve karar alma süreçlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

TEKNİK ÇALIŞMALAR TEK ÇATI ALTINDA

Mühendislik jeolojisi ve zemin inceleme çalışmalarının birbirini tamamlayan teknik süreçler olması nedeniyle yeni sistemin, çalışmaların planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında bütünlük sağlaması bekleniyor. Görev ve sorumlulukların tek bir müdürlük bünyesinde toplanmasıyla kurum içi koordinasyonun artırılması, aynı veya benzer çalışmaların tekrarlanmasının önüne geçilmesi ve insan kaynağı ile teknik imkanların daha etkin kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü kapatılırken, mevcut görev ve faaliyetleri Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülecek. Düzenlemenin herhangi bir hizmet alanının ortadan kaldırılmasından ziyade, mevcut teknik kapasitenin daha bütüncül ve etkin bir çalışma modeliyle değerlendirilmesine yönelik idari bir yapılanma olduğu vurgulanıyor. Yeni sistemle birlikte afet risklerinin belirlenmesi, zemin özelliklerinin incelenmesi ve kent planlamasına yönelik teknik çalışmaların daha koordineli yürütülmesi; elde edilen verilerin ilgili süreçlere daha hızlı aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA
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