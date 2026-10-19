İzmir\'de Muhtarlar Günü\'nde Federasyon Başkanı Taylan devlet-millet bağını vurguladı

İzmir'de Muhtarlar Günü'nde Federasyon Başkanı Taylan devlet-millet bağını vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı, temsilciler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, muhtarlığın devlet ile millet arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğunu belirtti.
İzmir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, muhtar dernekleri ve federasyonu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, konuşmasında muhtarlık kurumunun devlet ile millet arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğunu belirtti.
Vatandaşların devlete ulaşan sesi olduklarını ifade eden Taylan, "Gücümüzü milletin iradesinden alır görevimizi ise devletimizin çatısı altında yerine getiririz." dedi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?