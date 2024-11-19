İzmir'de Müzisyen Cinayetine Müebbet Ceza

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İzmir'in Buca ilçesinde, bir müzisyeni tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık M.A. ve tutuksuz sanık Ö.A. hazır bulundu, başka bir suçtan hükümlü bulunan S.Ç. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık M.A, müzisyen Şener Esen'i, kız arkadaşı M.B'yi rahatsız ettiği iddiasıyla öldürdüğünü savundu.

Esen'in avukatı, cinayetin tasarlanarak işlendiğini ileri sürerek, "Küçük bir kız çocuğunun babasız kalması da göz önünde bulundurularak sanığın en üst hadden cezalandırılmasını, haksız tahrik yönünden beyanlarının mahkemeniz tarafından dikkate alınmamasını talep ediyoruz." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.A'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, cezada indirim uygulanmadı.

Sanıklardan S.Ç'ye de "suçluyu kayırma" suçundan 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, M.A'nın ağabeyi Ö.A'ya ise sanığın kardeşi olması sebebiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Olay

Buca ilçesinde 4 Şubat 2022'de Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta Şener Esen (42), silahlı saldırıya uğramış, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 8 gün sonra Esen'i öldürdüğü suçlamasıyla M.A'yı gözaltına almıştı.

Kız meselesi nedeniyle gerçekleştiği ileri sürülen olayda M.A. hakkında "kasten öldürme", S.Ç. hakkında "suçluyu kayırma" ile Ö.A. hakkında "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.