İzmir'de Müzisyen Cinayetine Müebbet Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Müzisyen Cinayetine Müebbet Ceza

İzmir Buca'da müzisyen Şener Esen'i öldüren M.A., müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

19.11.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde, bir müzisyeni tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık M.A. ve tutuksuz sanık Ö.A. hazır bulundu, başka bir suçtan hükümlü bulunan S.Ç. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık M.A, müzisyen Şener Esen'i, kız arkadaşı M.B'yi rahatsız ettiği iddiasıyla öldürdüğünü savundu.

Esen'in avukatı, cinayetin tasarlanarak işlendiğini ileri sürerek, "Küçük bir kız çocuğunun babasız kalması da göz önünde bulundurularak sanığın en üst hadden cezalandırılmasını, haksız tahrik yönünden beyanlarının mahkemeniz tarafından dikkate alınmamasını talep ediyoruz." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.A'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, cezada indirim uygulanmadı.

Sanıklardan S.Ç'ye de "suçluyu kayırma" suçundan 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, M.A'nın ağabeyi Ö.A'ya ise sanığın kardeşi olması sebebiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Olay

Buca ilçesinde 4 Şubat 2022'de Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta Şener Esen (42), silahlı saldırıya uğramış, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 8 gün sonra Esen'i öldürdüğü suçlamasıyla M.A'yı gözaltına almıştı.

Kız meselesi nedeniyle gerçekleştiği ileri sürülen olayda M.A. hakkında "kasten öldürme", S.Ç. hakkında "suçluyu kayırma" ile Ö.A. hakkında "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Cinayet, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Hukuk, izmir, Buca, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Müzisyen Cinayetine Müebbet Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:06:04. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Müzisyen Cinayetine Müebbet Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.