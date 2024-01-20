İzmir\'de \'naylon fatura\' operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR merkezli 3 ilde 'naylon fatura' düzenleyip vergi kaçırarak devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheli, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan İzmir'de 100 firmanın 'naylon fatura' kapsamında incelendiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileri, 'vergi kaçakçılığı' suçuna yönelik çalışma yaptı. İzmir'in Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka, Karabağlar, Kemalpaşa ve Menemen ilçeleri ile Afyonkarahisar ve Manisa'da naylon fatura düzenleyerek vergi kaçırıp devleti zarara uğrattığı tespit edilen şebekeye yönelik 18 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca hakkında gözaltı kararı veriler 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin, yaklaşık 11 milyar TL tutarında naylon fatura düzenlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 59 adet klasör içerisinde çeşitli firmalar adına kesilmiş 10 milyar 978 milyon 367 bin 665 TL e-fatura, bedeli 2 milyar 500 milyon 987 bin 566 TL olan 5 bin 745 adet dolu senet, bedeli 1 milyar 725 milyon 355 bin olan 987 adet tahsilat makbuzu, 40 adet çek, farklı firmalarca düzenlenmiş 500 dekont, 166 boş senet, 94 adet kaşe, 71 sayfa boş çek koçanı, 20 pos cihazı, 6 boş fatura koçanı, çeşitli firmalara ait içerisinde muhtelif sayıda çeşitli dekontlar ve çek nüshaları bulunan 12 adet klasör, 1 tabanca, 14 mermi, 1 av tüfeği, 54 kartuş, çok sayıda suç unsuru olan muhtelif evrak, belge ve doküman ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN E-FATURA DÜZENLEDİĞİ 100'E YAKIN FİRMAYA İNCELEME

Öte yandan şüphelilerin, İzmir'de kurdukları 5 şirket adına vergiden ya da vergi denetiminden kaçmak isteyen firmalara mal ve hizmet karşılığı olmaksızın fatura düzenleyerek karşılığında komisyon aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin 100 firma için e-fatura düzenlediği, bu firmaların hesaplarının incelendiği kaydedildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin tamamı, ifadelerini ardından serbest bırakıldı.