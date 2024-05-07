İçişleri Bakanlığı, İzmir\'de nikahta dua edilmesinin engellenmesi iddialarını araştırıyor

Güncel

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de nikahta dua edilmesinin engellenmesi iddialarına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.