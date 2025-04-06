İzmir'de Öğrencilerden Protesto

(İZMİR) - İzmir'de, duvara yazı yazan iki üniversitelinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına neden olduğu iddia edilen işletme sahibi, bir grup üniversite öğrencisince protesto edildi. Öğrenciler adına hazırlanan basın açıklamasında, "Bu düzenin ihbarcılığını ve tezgahçılığını yapan tüm işletmeleri teşhir edeceğiz" denildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, 21 ve 22 yaşlarındaki üniversite öğrencileri S.V. ve O.G, bir dükkanın duvarına yazı yazdıkları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı. Öğrencilerin, işletme sahibinin şikayeti ve işletmeye ait güvenlik kameraları üzerine teşhis edildiği iddiası üzerine bir grup üniversite öğrencisi, buraya yönelik boykot başlattı.

Bir grup öğrenci, tutuklanan arkadaşlarına destek için işletmenin önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Öğrenciler adına hazırlanan basın açıklamasında, İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan eylem sürecinin devam edeceği belirtilerek, "Şu an önünde basın açıklaması yaptığımız işletme, iki sıra arkadaşımızı ihbar ederek tutuklanmalarına sebep olmuştur. AKP-MHP iktidarının Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına almasıyla beraber başlayan eylem süreci devam ediyor. Üniversitelerden sokaklara kendi taleplerimizle, rengimizle, ülkedeki bütün hukuksuzluklara itirazı büyüttük. Gençliği geleceksiz bırakan iktidara karşı yürüttüğümüz mücadeleyi İstanbul'dan İzmir'e, Eskişehir'den Adana'ya yüz binlerle beraber büyüttük. Hukuksuzluğu hukuk haline getiren bu iktidarla 20 yıldır barışmadık, barışmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Eylemcilere yönelik gözaltı ve tutuklamaların "hukuksuz" olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İşçi sınıfını yoksullaştıran, binlerce çocuğu okul sıralarında aç bırakan, kadın cinayetlerini haklayan bu iktidar milyonların gözünde meşru değildir. Yürüttüğü gözaltı ve tutuklamalarla meşruluğu gittikçe azalmaktadır. Bu çırpınışları karşısında geri adım atmayacağız. Safları daha da sıklaştıracağız. Tutuklama operasyonuyla acımasızlık rolü oynayan bu iktidarın acımasız olduğunu zaten biliyoruz. Bu düzenin ihbarcılığını ve tezgahçılığını yapan tüm işletmeleri teşhir edeceğimizi buradan duyuruyoruz. Baskılarla, tutuklamalarla bizleri yıldıramayacaksınız."