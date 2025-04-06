İzmir'de Öğrencilerden Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Öğrencilerden Protesto

Geniş Video İzle

İzmir'de tutuklanan arkadaşlarına destek için öğrenciler işletmeyi protesto etti, hukuksuzluk vurgulandı.

06.04.2025 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir'de, duvara yazı yazan iki üniversitelinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına neden olduğu iddia edilen işletme sahibi, bir grup üniversite öğrencisince protesto edildi. Öğrenciler adına hazırlanan basın açıklamasında, "Bu düzenin ihbarcılığını ve tezgahçılığını yapan tüm işletmeleri teşhir edeceğiz" denildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, 21 ve 22 yaşlarındaki üniversite öğrencileri S.V. ve O.G, bir dükkanın duvarına yazı yazdıkları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı. Öğrencilerin, işletme sahibinin şikayeti ve işletmeye ait güvenlik kameraları üzerine teşhis edildiği iddiası üzerine bir grup üniversite öğrencisi, buraya yönelik boykot başlattı.

Bir grup öğrenci, tutuklanan arkadaşlarına destek için işletmenin önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Öğrenciler adına hazırlanan basın açıklamasında, İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan eylem sürecinin devam edeceği belirtilerek, "Şu an önünde basın açıklaması yaptığımız işletme, iki sıra arkadaşımızı ihbar ederek tutuklanmalarına sebep olmuştur. AKP-MHP iktidarının Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına almasıyla beraber başlayan eylem süreci devam ediyor. Üniversitelerden sokaklara kendi taleplerimizle, rengimizle, ülkedeki bütün hukuksuzluklara itirazı büyüttük. Gençliği geleceksiz bırakan iktidara karşı yürüttüğümüz mücadeleyi İstanbul'dan İzmir'e, Eskişehir'den Adana'ya yüz binlerle beraber büyüttük. Hukuksuzluğu hukuk haline getiren bu iktidarla 20 yıldır barışmadık, barışmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Eylemcilere yönelik gözaltı ve tutuklamaların "hukuksuz" olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İşçi sınıfını yoksullaştıran, binlerce çocuğu okul sıralarında aç bırakan, kadın cinayetlerini haklayan bu iktidar milyonların gözünde meşru değildir. Yürüttüğü gözaltı ve tutuklamalarla meşruluğu gittikçe azalmaktadır. Bu çırpınışları karşısında geri adım atmayacağız. Safları daha da sıklaştıracağız. Tutuklama operasyonuyla acımasızlık rolü oynayan bu iktidarın acımasız olduğunu zaten biliyoruz. Bu düzenin ihbarcılığını ve tezgahçılığını yapan tüm işletmeleri teşhir edeceğimizi buradan duyuruyoruz. Baskılarla, tutuklamalarla bizleri yıldıramayacaksınız."

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, İzmir, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Öğrencilerden Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın son anlarında yanındaydı Yaptığı paylaşım yürek yaktı Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı
TikTok’ta kadınlara bakarken karısına yakalandı TikTok'ta kadınlara bakarken karısına yakalandı
Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
Microsoft’un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var
Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi

19:10 Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
18:29 İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
16:59 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
16:24 Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler
14:59 İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek
14:49 Ünlü oyuncudan kötü haber Komada yaşam savaşı veriyor Ünlü oyuncudan kötü haber! Komada yaşam savaşı veriyor
14:28 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
14:07 Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
14:03 Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
13:58 Microsoft’un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var
13:48 Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
13:47 TikTok’ta kadınlara bakarken karısına yakalandı TikTok'ta kadınlara bakarken karısına yakalandı
13:44 Volkan Konak’ın son anlarında yanındaydı Yaptığı paylaşım yürek yaktı Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 20:16:42. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Öğrencilerden Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement