İzmir\'de Öğretmenler Günü\'ne Özel Tiyatro Gösterimi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyunuyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir gösterim yaptı. Oyunu eğitimciler ayakta alkışladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" oyununu İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde öğretmenlerle buluşturdu. İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü'nün rol aldığı, Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği oyunun gösterimine öğretmenlerin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Şehir Tiyatroları Şube Müdürü İlayda Akbıyık, İzBBŞT Danışma Kurulu üyeleri Semih Çelenk, Orhan Alkaya, Zeynep Altıok, Eftal Sevinçli ve Cem İdiz katıldı. Öğretmenlerin ayakta alkışladığı gösterimin ardından Pınar Okyay tarafından Levent Üzümcü'ye çiçek takdim edildi. Usta oyuncunun çiçeği, lisede okuduğu yıllarda edebiyat öğretmenliğini yapan Sevgi Tetik'e sunmasıyla duygu dolu anlar yaşandı.

"Tiyatro salonlarını boş bırakmasınlar"

Oyunun ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmirli tiyatroseverler ve İzmir Şehir Tiyatroları'ndan övgüyle söz etti. Tiyatro seyircisinin çok özel olduğunun altını çizen Başarır, "Oyunu izlediğim için çok mutlu oldum, güzel dakikalar geçirdik. İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü bildiğiniz gibi İzmirli, Ege'nin sanatçısı. Burada doğdu, Türkiye'de tanındı. İzmir'in ona ihtiyacı vardı. Aslında Levent Üzümcü gibi sanatçılara Türkiye'nin her yerinde ihtiyaç var. Kendisinin tüm İzmir'i tiyatro ile daha fazla buluşturacağını düşünüyorum. İzmir'den tüm ülkeme sesleniyorum, sanata ve sanatçıya sahip çıkalım. Tiyatro salonlarını asla boş bırakmasınlar, çünkü bu oyunları sahneye koyanların en büyük ilham kaynağı seyircilerinden aldığı alkıştır" ifadelerini kullandı.