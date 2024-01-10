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İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
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İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi

İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de Üçkuyular İskelesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

İzmir\'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi
10.01.2024 - 14:03,
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İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Özellikle Üçkuyular İskelesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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