İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
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İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi

İzmir\'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi

İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Üçkuyular İskelesi'nde artan rüzgar ve olumsuz deniz koşulları sebebiyle saat 14.40 itibarıyla arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

12.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, seferler geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Üçkuyular İskelesi'nde şiddetini artıran rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 14.40 itibarıyla arabalı vapur seferleri karşılıklı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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