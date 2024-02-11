İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir\'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, İzmir'de yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yolcu ve arabalı vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

11.02.2024 11:41
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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