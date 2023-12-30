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İzmir'de Organize Suç Operasyonunda 89 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Organize Suç Operasyonunda 89 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organize suç örgütü operasyonlarında 1 Haziran-30 Aralık 2023 tarihleri arasında toplamda 364 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlarda 89 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise 6 uzun namlulu otomatik silah, 434 tabanca, 67 kurusıkı tabanca, 98 av tüfeği, 10 bin 18 fişek, 903 şarjör ve 26 kesici-delici alet ele geçirildi.

İzmir\'de Organize Suç Operasyonunda 89 Şüpheli Tutuklandı
30.12.2023 - 11:59,
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İzmir'de 1 Haziran-30 Aralık 2023 tarihleri arasında polisin gerçekleştirdiği organize suç örgütü operasyonlarında yakalanan 89 şüpheli cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, çok sayıda suç örgütü çökertilerek

364 şüpheli yakalandı, bunlardan 89'u tutuklandı.

Söz konusu operasyonlarda yapılan aramalarda ise 6 uzun namlulu otomatik silah, 434 tabanca, 67 kurusıkı tabanca, 98 av tüfeği, 10 bin 18 fişek, 903 şarjör ve 26 kesici-delici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA
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