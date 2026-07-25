İzmir'de Orman Yangını: Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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İzmir'de Orman Yangını: Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir\'de Orman Yangını: Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Torbalı'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çalışmalar sürüyor.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlatı.

Yangın saat 18.43'te Kaplancık Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yayılan dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale başlatıldı. İhbarın ardından ilk müdahalenin 9 dakika sonra yapıldığı belirtilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Orman Yangını: Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika

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