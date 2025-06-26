İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir\'de Orman Yangını Kontrol Altında
26.06.2025 00:47
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İzmir Valisi Elban, Aliağa'daki yangının Foça'ya sıçradığını, rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayıp Foça ilçesine sıçrayan orman yangınına ilişkin, "Rüzgarın biraz azalması, nemin biraz artması avantajını kullanarak arkadaşlarımız iyice yangını baskılamış durumdalar." dedi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Elban, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Süleyman Elban, Foça'nın Ilıpınar Mahallesindeki yangın koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Yangının saat 12.36'da Aliağa'nın Bozköy ile Foça Ilıpınar mahalleleri arasında çıktığını hatırlatan Elban, şunları kaydetti:

"Saat 12.49 itibarıyla hava araçlarımız yangına müdahale etmeye başladı. Ancak havanın çok sıcak olması, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmüş olması ve hem hızlı hem de dengesiz esen rüzgarla birlikte yangın çok hızlı yayılmaya başladı. Arkadaşlarımız hem havadan hem karadan yangına müdahale ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Ancak şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmış değil."

Elban, yangına 8 uçak, 16 helikopter, 71 arazöz, 33 iş makinesi, 44 tanker ve 625 personelle müdahale edildiğini aktardı.

Alınan tedbirlerle yangının evlere ulaşmasını büyük ölçüde engellediklerini aktaran Süleyman Elban, "Etkilenen bazı evlerimizdeki vatandaşlarımızı zaten tahliye etmiştik. Çok şükür, tesellimiz odur ki şu an itibarıyla yaralı ya da yangından etkilenen bir vatandaşımız yok. Bu bölgedeki (Ilıpınar Mahallesi) 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi." dedi.

"İlk izlenimimiz, elektrik hattından çıktığı yönünde"

Yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Elban, şöyle devam etti:

"Rüzgarın biraz azalması, nemin biraz artması avantajını kullanarak arkadaşlarımız iyice yangını baskılamış durumdalar. Şu an en azından yangının büyümesini baskılıyorlar. İnşallah sabaha kadar bu işi belli bir noktaya getirmiş oluruz diye düşünüyorum. İlk izlenimimiz, yangının elektrik hattından çıktığı yönünde. İlk görüntüler de bunu gösteriyor. Ancak yangını, inşallah yarın gün ışığıyla birlikte belli bir aşamaya getirirsek, nihai tespitimizi söyleriz."

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte 4-5 günün çok sıcak geçeceğini ve sert rüzgarlarla nem oranının da düşmesinin beklendiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla ortam yangın çıkışı için her türlü fırsatı veriyor. Tüm vatandaşlarımızdan sigara izmaritlerini doğaya atmamalarını, ateş yakmamalarını rica ediyoruz. Hepimiz seferber olduk, herkesin hayatı etkileniyor. Onun için herkesten çok azami dikkat ve özen bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yangın

Dün, Aliağa ilçesinin Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçramış, dumandan etkilenen 4 personelden 2'si hastaneye kaldırılmıştı.

Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle Foça ilçesinin Ilıpınar Mahallesinde bazı evler güvenlik amacıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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