İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Halilbeyli Mahallesi Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, bölgedeki bazı zeytin ağaçlarının zarar gördüğü öğrenildi.