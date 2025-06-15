İzmir\'de Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde otlukta çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Yenmiş Mahallesi Kabakçeşme mevkisindeki otlukta çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin yerleşim yerleri ile İzmir- Ankara asfaltına sıçramasını önlemek için güvenlik şeridi oluştururken, yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.