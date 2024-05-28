İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil devrildi, sürücü hayatını kaybetti

İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil devrildi, sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde seyreden bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.05.2024 02:11
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Nesil Caddesi'nde seyreden Y.A. (63) idaresindeki 35 KHF 35 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Aydınlatma direği ve ağaca çarpan otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkartılarak, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Y.A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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