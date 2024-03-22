İzmir\'de otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
D.Y. (23) idaresindeki 35 BFF 412 plakalı otomobil, Yeşildere Caddesi'nde, A.İ. (22) yönetimindeki 35 BKS 080 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bariyere çarpan hafif ticari araç takla attı. Araçtaki yolcular A.A (21), E.A.A. (2) ve kimliği öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, otomobil sürücüsü D.Y'yi gözaltına aldı.
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AB liderleri, Gazze'deki insani trajediye rağmen ilk defa ateşkes çağrısı yaparken, Ukrayna'ya askeri destek için dondurulan Rus varlıklarının kullanılması ve Bosna Hersek ile üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı.
Mersin merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi, 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, evde paketleme işi yaptırarak para kazanma vaadiyle kaparo ve güvence bedeli adı altında para toplayan şüpheliler tespit edildi. Yakalanan 15 şüpheli emniyete götürülerek ifadeleri alınacak.
Mersin merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evde paketleme işi yaptırarak para topladığı tespit edildi. Operasyon sonucunda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Ankara'da yerel sanatçı Metin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan yarım saat sonra belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölümünden önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Ankara'da yürüdüğü caddenin karşısına geçmek isteyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölmeden yarım saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayıp aralıklı yağmur yağışının görüldüğü Erzincan'da yüksek kesimlerde kar ve sisli hava etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi'nde görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü. Kar yağışı da zeminde etkili olmaya başladı. Aralıklı yağan kar nedeniyle Kızıldağ Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti. Geçit noktalarında kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışması yaptı.
Isparta'da evde dengesini kaybederek düşen Belkız G. isimli kadın, mahsur kaldığı evinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, evin camını açarak kadına ulaştı. Sağlık durumu iyi olan kadın, evde müdahale edildikten sonra kurtarıldı.
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