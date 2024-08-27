İzmir'de Paraşüt Eğitmeni Gökyüzünde Evlilik Teklifi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Paraşüt Eğitmeni Gökyüzünde Evlilik Teklifi Yaptı

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir paraşüt eğitmeni, kız arkadaşına paraşüt atlayışı sırasında evlilik teklifi etti. Gökyüzünde yapılan sürpriz teklifin ardından yere inildiğinde de evlilik teklifi tekrarlandı.

27.08.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesinde serbest paraşüt eğitmeni, kız arkadaşına paraşüt atlayışı sırasında evlilik teklif etti.

Türk Hava Kurumu (THK) Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi Paraşüt Okul Müdürlüğü'nde eğitmenlik yapan Mehmet Karadaş, kız arkadaşı Aybike Aşkar'a evlenme teklifi için sürpriz hazırladı.

Evlenme teklifini gökyüzünde yapmak isteyen Karadaş, Aşkar'la gerçekleştirdiği ikili atlayış sırasında yüzük uzatıp, evlenme teklifinde bulundu.

Şengül'ün "evet" yanıtının ardından Karadaş, içerisinde sahte yüzük bulunan yüzük kutusunu açarken bilerek düşürdü.

Yeryüzüne inişin ardından açılan pankartla evlilik teklifini yineleyen Karadaş, Aşkar'a yüzük taktı.

Karadaş, AA muhabirine, kız arkadaşının evlilik teklifini gökyüzünde almak istediğini bildiğini söyledi.

Paraşütle atlarken yaşadığı heyecanın evlilik teklifi hazırlığıyla iki katına çıktığını ifade eden Karadaş, "Sahte yüzük gökyüzünden düşünce, kız arkadaşım daha çok panikledi. Daha sonra aşağıya atlarken arkadaşlarım 'Benimle evlenir misin' yazılı pankart açmıştı. Çok mutluyuz." dedi.

Aşkar da yaşananlar karşısında çok heyecanlandığını, yüzük düştükten sonra da heyecanının daha çok arttığını belirtti. Yerde yapılan evlilik teklifiyle şaşırdığını vurgulayan Aşkar, "O gün her şey bana sürpriz oldu. Yapılan her şey beni şaşırttı, hiç beklemiyordum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Selçuk, izmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Paraşüt Eğitmeni Gökyüzünde Evlilik Teklifi Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 15:53:27. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Paraşüt Eğitmeni Gökyüzünde Evlilik Teklifi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement