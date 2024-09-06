İzmir'in Bayındır ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonla Suriye uyruklu M.I yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › PKK Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?