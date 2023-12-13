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İzmir'de PKK/YPG üyesi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de PKK/YPG üyesi 4 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye uyruklu 4 kişi terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar. Ödemiş'te düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin geçmişte terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi ve belge bulunmuştu.

İzmir\'de PKK/YPG üyesi 4 kişi tutuklandı
13.12.2023 - 20:09,
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İzmir'de terör örgütü PKK/ YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Aralık'ta Ödemiş'te yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Suriye uyruklu zanlıların önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi ve belge bulunmuş, 4 şüpheli Ödemiş'te düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de PKK/YPG üyesi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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