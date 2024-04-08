İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Günün anlamına ilişkin konuşma yapan Komiser Yardımcısı Ahmet Coşkun, teşkilatın suç ve suçlularla mücadelesini yılmadan, bıkmadan devam ettirdiğini söyledi.
Seferihisar ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Kılıç, Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Kılıç, törendeki konuşmasında teşkilat mensuplarının huzur ve güvenin teminatı olduğunu ifade etti.
Törene Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İnsan hakları kuruluşları, Türkiye ile AB arasında imzalanan Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması nedeniyle Hollanda devleti aleyhine dava açtı. Dava dilekçesinde, anlaşma nedeniyle sığınmacıların Yunan adalarındaki kamplarda korkunç koşullar altında mahsur kaldığı savunuldu. Hollanda hükümeti ise sorumluluk kabul etmediğini açıklamıştı. Dava, Uluslararası Af Örgütü, Tekne Mültecileri Vakfı ve Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü tarafından açıldı.
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