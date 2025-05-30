Sokak ortasında kanlı pusu kamerada, araçtan inip kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sokak ortasında kanlı pusu kamerada, araçtan inip kurşun yağdırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Sokak ortasında kanlı pusu kamerada, araçtan inip kurşun yağdırdı
30.05.2025 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sokak ortasında kanlı pusu kamerada, araçtan inip kurşun yağdırdı
Haber Videosu

İzmir'de seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı. Dehşet anları çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında vahşet yaşandı. Seyir halindeki Adnan Özdemir idaresindeki otomobile bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan, suç aleti ile birlikte kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı kamerada

3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki Adnan Özdemir, Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Miraç Altun, Ahmet Özdemir ve Ayşe Özdemir ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı kamerada

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirledi. Ekipler, adresi tespit edilen K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı kamerada

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş etme anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Olaylar, Cinayet, 3-sayfa, Torbalı, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında kanlı pusu kamerada, araçtan inip kurşun yağdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    Kanunların ve devletin olmadığı ülkelerde eşkıyalar hüküm sürer 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teksüt Bandırmaspor Süper Lig İçin Finalde Teksüt Bandırmaspor Süper Lig İçin Finalde
Akaryakıt satışlarına yeni düzenleme geliyor Son 4 gün Akaryakıt satışlarına yeni düzenleme geliyor! Son 4 gün
Dehşet gecesi Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü
10. yargı paketi TBMM’de İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları 10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
20 yaşındaki ilahiyat öğrencisi ağaca asılı halde bulundu 20 yaşındaki ilahiyat öğrencisi ağaca asılı halde bulundu
Coşkun Sabah sessizliğini bozdu Suç duyurusunda bulunacak Coşkun Sabah sessizliğini bozdu! Suç duyurusunda bulunacak
Trafik güvenliğini tehlikeye atmanın cezası artırılıyor Trafik güvenliğini tehlikeye atmanın cezası artırılıyor
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak Merak edilen soru yanıt buldu İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
60 gazeteciden 24 saatlik canlı yayın nöbeti: Filistin İçin Sessiz Kalma 60 gazeteciden 24 saatlik canlı yayın nöbeti: Filistin İçin Sessiz Kalma
Survivor’dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu
Hailey Bieber, kozmetik markasını 1 milyar dolara satarak millyarderler kulübüne katıldı Hailey Bieber, kozmetik markasını 1 milyar dolara satarak millyarderler kulübüne katıldı

10:13
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
10:02
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
16:23
Manchester United’da forma giyen Altay Bayındır’a sürpriz talip
Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'a sürpriz talip
16:03
Nitelikli tehdit hallerinde cezanın üst sınırı 7 yıla çıkıyor
Nitelikli tehdit hallerinde cezanın üst sınırı 7 yıla çıkıyor
16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
16:00
Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi
Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi
16:00
Motosikletli genç, sokakta sıkıştırdığı kadını zorla öptü
Motosikletli genç, sokakta sıkıştırdığı kadını zorla öptü
15:59
Meclis’e sunulan infaz paketinde ’’suça sürüklenen çocuk’’ maddesi dikkat çekti
Meclis'e sunulan infaz paketinde ''suça sürüklenen çocuk'' maddesi dikkat çekti
15:43
Luka Modric’in Arda Güler için söylediği sözler İspanya’ya damga vurdu
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
15:38
DEM Parti’den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı
15:34
Konutta infaz kapsamı 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor
Konutta infaz kapsamı 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor
15:33
Hailey Bieber, kozmetik markasını 1 milyar dolara satarak millyarderler kulübüne katıldı
Hailey Bieber, kozmetik markasını 1 milyar dolara satarak millyarderler kulübüne katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2025 12:08:43. #7.13#
SON DAKİKA: Sokak ortasında kanlı pusu kamerada, araçtan inip kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.