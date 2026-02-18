İzmir'de Büyükşehir Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesinde artan alışveriş hareketliliği nedeniyle gıda sektöründe hijyen ve fiyat denetimlerini artırdı. Büyükşehir Zabıtası, halk sağlığını ve yurttaşın ekonomik haklarını korumak amacıyla kent genelinde kapsamlı kontroller yürütüyor.

Ramazan ayı öncesinde artan alışveriş hareketliliği nedeniyle yurttaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını sağlamak amacıyla sahaya inen ekipler, kent genelinde kontrollerini sıklaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle lokanta ve restoranlarda fiyat etiketi, menü şeffaflığı ve hijyen kurallarını mercek altına aldı. Denetimlerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında işletmelerin yükümlülükleri tek tek kontrol ediliyor.

Zabıta yurttaşlar için sahada

Zabıta Amiri Aykut Gelincik, ramazan ayı öncesinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirterek, artan tüketim dönemlerinde yurttaşların mağduriyet yaşamaması için sahada olduklarını söyledi. Özellikle fiyat etiketlerine yönelik kontrollerin artırıldığını vurgulayan Gelincik, 30 Ocak 2026 tarihinde yapılan düzenleme ile restoran ve lokantalarda "zorunlu servis ücreti" ve "kuver" uygulamasının kaldırıldığını hatırlattı. İşletmelerin girişlerinde görünür şekilde fiyat listesi bulundurmasının zorunlu olduğunu ifade eden Gelincik, masalarda yer alan menülerde ürünlerin gramaj ve ebat bilgilerinin açıkça belirtilmesi ve kasadaki ücretin ilan edilen fiyatla birebir uyumlu olması gerektiğini kaydetti. Kurallara aykırı hareket eden işletmelere ise Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında idari yaptırım uygulandığını belirtti.

Amaç ceza değil, düzeni sağlamak

Büyükşehir yetkilileri, denetimlerin temel amacının cezai işlem uygulamak değil, düzeni sağlamak ve haksız uygulamaların önüne geçmek olduğunu belirtti. Yurttaşlara bilinçli tüketici olmaları çağrısında bulunan yetkililer, ramazan ayı öncesinde sağlıklı ve adil bir alışveriş ortamı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.