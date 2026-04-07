Re-HR Etkinliği İzmir'de Gerçekleşti: İK'nın Dijital Dönüşümü ve Geleceği Tartışıldı
Re-HR Etkinliği İzmir'de Gerçekleşti: İK'nın Dijital Dönüşümü ve Geleceği Tartışıldı

07.04.2026 12:31
Türkiye'nin lider ödüllendirme sistemleri şirketi Momento'nun öncülüğünde düzenlenen Re-HR etkinliği, insan kaynaklarının dijital dönüşümü ve yapay zekanın İK süreçlerine etkisi gibi konuları masaya yatırdı. Farklı uzmanların katıldığı etkinlikte, İK dünyasının geleceğine dair önemli içgörüler paylaşıldı.

Türkiye'nin lider ödüllendirme sistemleri şirketi Momento'nun, Arven Consultancy ve Hirex iş birliğiyle hayata geçirdiği Re-HR etkinliği İzmir'de düzenlendi. PERYÖN Ege ve İzQ girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin topluluk partneri olduğu etkinlikte, insan kaynaklarının dijital dönüşümü, yapay zekanın İK süreçlerine etkisi, çalışan deneyimi ve yetenek yönetimi gibi konular tartışıldı. İlham veren konuşmalar ve farklı disiplinlerden profesyonellerin katılımıyla, İK dünyasının geleceğine dair önemli içgörüler sunuldu.

Momento'nun Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, İK dönüşümünün teknoloji kadar çalışanı anlamayı ve bağları güçlendirmeyi içerdiğini vurgulayarak, çalışan bağlılığını artıran çözümlerle kurumlara destek olduklarını belirtti. Arven Consultancy Kurucusu Burcu Doğru, sürdürülebilir başarının doğru sistem kurmakla mümkün olduğunu, insan ve teknolojinin birlikte tasarlandığı yapıların önemine değindi. Hirex Kurucu Ortağı Ahmet Hoşgör, yapay zeka ve veri odaklı sistemlerin işe alımda objektifliği artırdığını, gelecekte İK'nın hızlı karar veren organizasyonlar olacağını ifade etti.

4U Coaching & Consulting Kurucusu Sibel Uğur, teknolojinin insan odaklı liderlikle birleştiğinde değer yarattığını, İK'nın stratejik rolünün güçleneceğini öngördü. Microsoft Yapay Zeka İş Çözümleri Satış Yöneticisi Utku Şengül ise İK'nın artık stratejik bir karar merkezi haline geldiğini, yapay zekanın insan muhakemesini desteklediğini vurgulayarak, gelecekte başarılı İK yapılarının teknolojiyi etkin kullanan ve insanı merkeze alan yaklaşımlarla şekilleneceğini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Güncel, İzmir, Son Dakika

